Messina: Leonardo Di Dio è il nuovo capitano del Castanea basket

E’ Leonardo Di Dio il nuovo capitano del Castanea basket la cui stagione sportiva inizierà il prossimo 10 marzo, data del primo match in esterna al Palafantozzi di Capo d’Orlando. Di Dio rivestirà il ruolo di capitano nella staginoe sportiva 2021 nel campionato di serie C silver.

L’ex giocatore dell’Amatori messina, che due anni fa inse la classifica dei realizzatori dell massimo campionato regionale in maglia nero arancio, arriva da un’ottima stagione con i colori del Ragusa. L’obiettivo è confermarsi col cub della propria città.

“Voglio ringraziare la società per avermi affidato questo ruolo così significativo – dichiara Di Dio – Il mio primo obiettivo è quello di fare integrare questo nuovo gruppo in un anno caratterizzato da tante difficoltà per la situazione e i continui stop che hanno complicato l’affiatamento del nuovo gruppo. Ho trovato comunque un gruppo moto unito, valido e composto interamente da bravi ragazzi. Abbiamo gli ultimi giorni di preparazione per arrivare pronti sia fisicamente che tecnicamente all’inizio della nuova stagione.

Ascoltiamo attentamente i nostri coach e siamo pronti, dobbiamo collaudare tutto quello che ci servirà in vista delle prime partite. Non abbiamo nulla da perdere e il nostro obiettio è quello di giocare al massimo delle nostre potenzialità credendo nel nostro potenziale. Non vediamo l’ora di cominciare”.

Al contempo il Castanea ha affidato il ruolo di vicecapitano a Giancarlo Schiavoni, atleta abruzzese arrivato quest’anno nel team del presidente Alessandro Saccà. Classe 1987 sarà anagraficamente il giocatore più grande del gruppo agli ordini dei coach Frisenda e Molino. “La società – commenta Schiavoni – ha puntato molto su di me e questo per il sottoscritto è molto motivante. È inoltre un onore e cercherò di guidare i miei compagni cercando sempre di dare l’esempio. Sono qui a Messina per dare tutto quello che ho”.