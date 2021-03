Messina: trasportavano 30 Kg di droga su un’ambulanza, 2 arresti

Utilizzavano un’ambulanza come mezzo di trasporto per la droga. Lo hanno scoperto gli agenti della guardia di finanza a Messina agli imbarcaderi dei traghetti. È stato così che hanno trovato circa 30 kg di marijuana nascosti nell’ambulanza individuata dai mezzi che sbarcano dai traghetti provenienti da Villa San Giovanni.

L’operazione è stata eseguita nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio disposta dall’autorità di vertice e grazie alla consolidata esperienza investigativa maturata dalle fiamme gialle del gruppo di Messina, forti del prezioso ausilio dei cani antidroga della sezione cinofili dello stesso reparto.

I militari sono stati attirati dall’atteggiamento del cane antidroga Ghimly, altamente specializzato in operazione della spesie. Nell’ambulanza c’erano 50 confezioni di marijuana per un totale di 30 kg. Il giovane pastore tedesco, dopo una prima ricognizione esterna di routine, mostrava evidenti segni circa la presenza di un significativo carico di droga.

A droga era destinata al mercato siciliano e, una volta messa in vendita, avrebbe fruttato guadagni illeciti per circa 300 mila euro. Il guidatore, M.F., 40 anni, messinese, residente nel quartiere di Santa Lucia, il cui nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza, è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e succevviamente sottoposto a custodia cautelare in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il suo complice, F.G., 46 anni, anche lui messinese, residente nel rione Aldisio, con precedenti penali, percettore di reddito di cittadinanza, è stato arrestato e associato al carcere di Messina Gazzi. Sequestrati anche contanti, telefoni cellulari e una pistola a salve priva del tappo rosso.

L’operazione di oggi testimoni il continuo e quotidiano impegno della guardia di finanza e della procura di Messina a tutela della legalità e ha permesso di impedire l’immissione sul mercato illegale di un considerevole quantitativo di droga che costituisce la principale fonte di guadagno delle locali organizzazioni criminali, anche di matrice mafiosa.