Catania: arresti e denunce a Librino

Ieri agenti del commissariato di Librino a Catania hanno effettuato controlli per contrastare l’illegalità diffusa in viale Grimaldi. Nel corso dell’operazione è stato arrestato in flagranza di reato il pluripregiudicato S.D.A., 46 anni, appartenente ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza.

L’uomo si è reso responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina e, nella circostanza, oltre le molteplici dosi di cocaina, materiale di confezionamento e denaro in contante, sono state trovate in un luogo sottoposto alla sua vigilanza 15 munizioni calibro 9×21 detenute illegalmente. Tutto quanto ritrovato è stato posto sotto sequestro penale.

Inoltre, è stato accertato che la sua abitazione era allacciata abusivamente alla rete Enel. Per questi motivi è stato anche indagato per furto di energia elettrica e detenzione abusiva di armi da fuoco. S.D.A. era collaborato da un altro soggetto che è stato indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga.

Nel corso delle operazioni di polizia si sono presentati diversi assuntori nell’abitazione dell’arrestato che non hanno riconosciuto gli agenti in quanto in abiti civili, chiedevano della droga. I controlli si sono estesi poi ad altri soggetti che sono stati sanzionati. In un caso è stata sequestrata l’auto priva di assicurazione e in un altro caso, un assuntore di 54 anni P.R., è stato arrestato in flagranza di reato per la violazione della sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno e resistenza a pubblico ufficiale.

Quest’ultimo, sorpreso in viale Grimaldi, una volta fermato, ha cercato di scappare. Durante le operazioni di polizia sono intervenuti anche i vigili del fuoco.