Gravina (Ct): marciapiede e manto danneggiati in via Girolamo Gravina

Ampi tratti del marciapiede di via Girolamo Gravina sono gravemente danneggiati o trasformati in microdiscariche abusive. Stesso discorso per il manto stradale con la pavimentazione distrutta, e che si trasforma in un percorso di guerra, dove le uniche vittime sono automobilisti e pedoni.

Una problematica che va avanti da tempo con il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale che ha prontamente segnalato il tutto alle istituzioni competenti. Il consigliere Zingale chiede inoltre un potenziamento della pubblica illuminazione in tutta via Girolamo Gravina.

Qui troppe persone rischiano di fare brutte cadute e spesso preferiscono camminare ai bordi della strada, rischiando di essere investiti dalle auto, perché lo considerano più sicuro. Via Gravina è una delle principali strade di San Giovanni Galermo perché collega il quartiere ai paesi pedemontani eppure, ancora oggi, rappresenta ancora una grossa incompiuta.