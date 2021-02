Belpasso (Ct): arrivano le strisce blu, la posizione del sindaco

A Belpasso, nel catanese, l’amministrazione comunale ha deciso di collocare le strisce blu. “Una scelta impopolare, ma necessaria” dice il sindaco di Belpasso, Daniele Motta che interviene sull’argomento dopo la delibera di giunta che ha provocato pareri contrastanti.

La delibera è ancora al primo step e seguiranno ulteriori passaggi burocratici prima che effettivamente partano e al riguardo il sindaco precisa: “prima che le strisce blu partano ufficialmente dovremo attendere dei tempi tecnici, ma ci tengo a precisare che essere saranno avviate contestualmente al rilancio del tessuto socio economico della nostra città”.

L’istituzione delle strisce blu nelle sedi comunali si parlava già da tempo. Già da una riunione ufficile tra la Confcommercio e il comune di Belpasso era stata avanzata la richiesta di mettere in opera le strisce blu nelle vie principali del territorio.

“Contrariamente a quanto qualcuno vuole far intendere – dichiara Motta – le strisce blu sono state richieste anzitempo dai nostri commercianti e noi oggi siamo più convinti che mai che il paese dovrà dotarsene. Innumerevoli le motivazioni, tra queste c’è la necessità di mettere ordine e, non potendo purtroppo contare su un numero adeguato di vigili urbani, l’azione degli ausiliari del traffico nella gestione delle strisce blu, migliorerà di gran lunga la fruizione delle aree destinate alla sosta da parte dei residenti a transitabilità da parte dei pedoni e darà ordine generale alla viabilità del paese”.

L’operazione strisce blu sarà avviata prima nelle vie principali del paese e dunque: via Roma, via Vittorio Emanuele III, via Vittorio Emanuele II, piazza Umberto, piazza Dante, piazza Municipio, piazza Stella Aragona, via 19° traversa; via sa retta Levante.

“Questo perché – spiega il sindaco – è giusto partire con una primissima fase di sperimentazione nella quale, appurato l’andamento, procederemo con ulteriori sviluppi ed eventuali ampliamenti delle stesse. E’ quindi nei piani procedere per gradi al fine di verificare con oggettività, l’opportunità di ampliare il piano anche alle vie più congestionate di Piano Tavola e ai parcheggi esterni di Etnapolis, ad oggi di proprietà del comune.

Infine – conclude il sindaco – guardiamo anche al buon esempio, in fatto di strisce blu, di molti dei paesi a noi limitrofi che, a fronte di un costo esiguo (la sosta breve di 15 minuti sarà comunque sempre gratuita) si godrà di un centro maggiormente ordinato e fruibile”.