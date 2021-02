Catania: tentata truffa, una denuncia

Un catanese ha tentato di truffare la titolare di un esercizio commerciale. Per questo è stato denunciato dagli agenti della polizia di Stato. Un catanese di 56 anni dovrà ora rispondere di tentata truffa.

Un agente delle volanti, ilbero dal servizio, mentre transitava in una via del centro cittadino, ha udito una donna chiedere aiuto perché un signore, poco prima, aveva tentato di truffarla millantando di essere il tecnico incaricato di aggiustare i condizionatori e chiedendo in cambio 50 euro.

L’agente ha raggiunto e bloccato l’uomo chiedendo l’ausilio di un equipaggio di volante per poter effettuare i dovuti accertamenti. Dai controlli effettuati sul posto è emerso che anche altri tre negozianti della zona erano stati raggirati in passato dall’uomo con la stessa tecnica che si erano riservati di presentare formale denuncia nei confronti del truffatore.

Ieri gli agenti hanno denunciato anche un ragazzo di 23 anni per porto abusivo di arma da taglio. Nel corso dell’attività di controllo del territorio, gli agenti hanno sottoposto ad un controllo di polizia un individuo che viaggiava a bordo di uno scooter in via del centro. Dopo l’ordinaria verifica documentale gli agenti, notando una crescente insofferenza del ragazzo, hanno deciso di effettuare una perquisizione del motorino dove è stato trovato un coltello a scatto con lama di 14 entimetri. Il ragazzo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.