Acireale (Ct): lite tra automobilisti si trasforma in rissa, 4 denunciati

Quattro persone sono state denunciate ad Acireale dopo che una lite fra automobilisti si trasformata in poco tempo in rissa. È successo nella tarda mattinata di ieri 5 febbraio quando gli agenti del locale commissariato hanno denunciato quattro persone. Si tratta di due 41enne, un 22enne e un 55enne che dovranno rispondere per il reato di rissa.

Gli agenti hanno udito delle urla nei pressi del commissariato, all’altezza di un’auto parcheggiata in seconda fila. Giunti sul posto hanno notato che più persone si scambiavano dei colpi.

Gli agenti sono intervenuti per separare i litiganti e una volta riportata la calma, hanno individuato i soggetti, particolarmente attivi nello scontro avvenuto poco prima.

Tutto era nato da una lite tra due automobilisti per un’automobile parcheggiata in malo modo che non permetteva le manovre alle altre auto. Il litigio si era presto trasformato in rissa a seguito dell’intromissione dei parenti di uno dei due litiganti, intervenuto per dare manforte al familiare. I quattro, tutti incensurati, sono stati denunciati in stato di libertà.