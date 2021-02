Paternò (Ct): beccato con la droga in casa, arrestato

Uno spacciatore è stato arrestato con la droga in casa a Paternò, nel catanese. Per questo è finito in manette Giuseppe Amore, 23enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno effettuato un prolungato servizio di osservazione della sua abitazione per verificare la fondatezza di quanto acquisito nel corso della loro attività di indagine. I carabinieri, in un secondo momento, hanno avuto modo di constatare l’arrivo di un giovane a bordo di uno scooter che, fermatosi di fronte all’ingresso ha prelevato qualcosa dalle mani di Amore e si è immediatamente dileguato.

Tanto è bastato ai militari per decidere di passare all’azione e comunicare ad Amore la loro intenzione di effettuare un’immediata perquisizione. Ben presto l’attività dei carabinieri ha portato i suoi frutti dando corpo alle ipotesi consentendo loro di rinvenire in vari nascondigli 36 dosi di marijuana già incartate, il relativo materiale di confezionamento per la vendita della droga al cliente, nonché ulteriori e complessivi 110 grammi di canapa indiana già essiccata ed un bilancino di precisione. L’arrestato è stato condotto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.