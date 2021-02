Acireale (Ct): nascondeva droga in auto e a casa, arrestato

Uno spacciatore è stato arrestato ad Acireale, nel catanese, perché nascondeva droga in auto e in casa. I carabinieri hanno arrestato un 20enne del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio in via Carammone i militari hanno imposto l’alt al guidatore di una Fiat 500X ma, proprio mentre erano intenti a verificarne i documenti per l’identificazione, non hanno potuto fare a meno di notare l’evidente ed immotivata ansia che aveva assalito in modo repentino il giovane. Così non hanno lasciato nulla al caso.

I carabinieri hanno pertanto deciso di effettuare una perquisizione personale e veicolare. Nell’auto sono stati trovati 50 grammi di marijuana e 40 euro ritenuti proventi dello spaccio. Nel corso della seguente perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato altri 5 grammi di hashish e 740 eur in contanti, anch’essa ritenuta ricavo dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato condotto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.