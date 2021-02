Catania: pregiudicato in manette per furto aggravato

Il pluripregiudicato G.S., 46 anni, è stato arrestato a Catania dagli agenti della polizia di Stato per furto aggravato. L’uomo è stato colto in flagranza con il viso e le mani ancora unti di grasso, dopo aver asportato i catalizzatori da due auto, entrambe Renault Clio, parcheggiate nella zona del centro storico cittadino.

Una telefonata aveva segnalato la presenza di un uomo che, dopo aver armeggiato su una macchina, si era allontanato a bordo della sua utilitaria di cui veniva fornita la targa. In pochissimi minuti gli operatori hanno bloccato il reo. All’interno della sua auto sono stati trovati alcuni arnesi atti allo scasso, nonché quattro catalizzatori, due dei quali appena asportati come ammesso da lui.

Dopo aver appurato su quali auto fosse stato commesso il furto, gli agenti hanno contattato i rispettivi proprietari a cui in sede di formalizzazione della denuncia è stato restituito quanto di loro proprietà.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato su auto in sosta ed è stato denunciato per aver reso dichiarazioni false in merito alla sua residenza e sanzionato. Il pm ha disposto per lui gli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Sempre ieri gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato P.G., 37 anni. Dovrà rispondere del reato di tentato furto in abitazione. L’uomo si era introdotto in un appartamento ma, scoperto dal proprietario, insospettito da insoliti rumori, aveva tentato di fuggire via lanciandosi dal balcone dell’abitazione. L’uomo è stato bloccato da un vicino di casa che all’arrivo della polizia lo ha consegnato agli agenti. Il malfattore è stato troovato in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso tra cui uno scalpello, un cacciavite e due martelletti.

Su disposizione del pubblico ministero di turno l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.