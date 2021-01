Politica: nuovi incarichi per gli esponenti leghisti siciliani

La Lega Sicilia Salvini Premier ha ufficializzato i primi incarichi stabilendo le prerogative e le responsabilità sul territorio. Anastasio Carrà è il nuovo vicesegretario regionale mentre il coordinatore regionale sarà Giuseppe Fallica. Matteo Francilia sarà responsabile enti locali regionali; igor Gelorda, responsabile dipartimenti regionali; Massimo Gionfriddo, responsabile organizzativo regionale; Gabriele Scariolo, responsabile segreteria tecnica e tesseramento regionale e Riccardo Stella, responsabile social regionale. Sono stati anche nominati due commissari provinciali: Antonio Catalfamo per la provincia di Messina e Marico’Hopps per quela di Trapani.

“Questa nomina mi riempie di orgoglio – commenta Antonio Catalfamo, attuale capogruppo all’Ars per la Lega e neocommissario provinciale per Messina – voglio ringraziare il partito per la fiducia e in particolare l’On. Nino Minardo con il quale già da tempo condividevamo la stessa impostazione politica basata su un metodo di lavoro che mette al centro i territori e le comunità. Nei prossimi giorni, di concerto con la segreteria regionale, intendo comunicare un primo elenco di priorità che ci vedranno protagonisti da qui ai prossimi mesi a fianco della squadra della Lega Sicilia.”