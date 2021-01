Castiglione di Sicilia (Ct): i carabinieri tornano in paese

I carabinieri tornano ad occupare la stazione di Castiglione di Sicilia, centro in provincia di Catania. Nei giorni scorsi l’immobie è stato di fatto consegnato all’Arma dei carabinieri alla presenza del tenente colonnello Giuseppe MIcalizzi, ingegnere e comandante presso il gruppo forestale di Reggio Calabria e il sindaco di Castiglione, Antonino Camarda.

Ancora bisognerà aspettare qualche giorno per l’arrivo dei militari. Il comando dei carabinieri, infatti, sta acendo eseguire per proprio conto gli ultimi accorgimenti tecnici prima del rientro in sede dei militari che sono stati assegnati alla stazione di Castiglione e che fino ad ora hanno condiviso la caserma dei colleghi di Passopisciaro.

Era il marzo del 2018 quando, per problemi nell’edificio che ospitava i carabinieri a Castiglione, i militari si erano dovuti trasferire a Passopisciaro da dove hanno operato fino ad oggi insieme ai colleghi dell’altra stazione. All’epoca il primo cittadino aveva assicurato che i carabinieri sarebbero ritornati dopo circa 6 mesi, a settembre dello stesso anno. Ma così non era stato. Così era nato il comitato spontaneo “pro caserma dei carabinieri Castiglione di Sicilia”, presieduto dal docente in pensione, Giovanni Di Dio, si è attivato. “Il sindaco Camarda, all’epoca – ricorda il comitato spontaneo – aveva dichiarato in consiglio che i carabinieri si sarebbero spostati a Passopisciaro e sarebbero ritornati a settembre dello stesso anno, pochi mesi dopo dunque. Ma dei lavori di messa in sicurezza della caserma nemmeno l’ombra e per questo a settembre è nato il comitato spontaneo.

Il comitato, fondato con Antonino Zumbo, Antonino D’Amico, Concetto Vecchio e Franco Mercia, aveva avviato una petizione popolare chiedendo contemporaneamente la convocazione del consiglio comunale che si era riunito ad ottobre del 2018 deliberando all’unanimità il ritorno dei carabinieri.

Diverse le serrate dei negozi per chiedere a gran voce il ritorno dei carabinieri. A gennaio del 2019 “noi del comitato – continua il presidente dello stesso, Giovanni Di Dio – siamo andati al comando dei carabinieri di Catania dove abbiamo incontrato il colonnello che ci ha assicurato il ritorno dei carabinieri. Ci siamo mossi anche con il prefetto e dopo tante telefonate ci era stato assicurato che entro dicembre del 2020 sarebbero ritornati i carabinieri. Ora il nostro obiettivo vede finalmente la realizzazione”.

“Due anni – si legge in una nota dell’amministrazione comunale pubblicata su Gazzettino online – nei quali come amministrazione abbiamo sempre creduto nella possibilità del rientro dei carabinieri a Castiglione. Forse in pochi credevano in tale possibilità anche per le complicazioni burocratiche che nel frattempo si erano create. Un contratto scaduto non più rinnovato, un immobile che al catasto non apparteneva nemmeno al comune e senza attestazione energetica e vulnerabilità sismica.

Abbiamo regolarizzato tutto – continua il sindaco Camarda – ed oggi la caserma di via San Francesco ha tutti i requisiti prescritti dalle attuali normative. Ringrazio quanti come noi non hanno mai perso la speranza, l’amministrazione comunali, i consiglieri ed il comitato cittadino. In tanti hanno speculato sull’eventuale possibilità che la caserma non riaprisse. I fatti sono la migliore dimostrazione dell’impegno che ogni giorno mettiamo in campo per la nostra comunità”.