Palagonia (Ct): nascondeva in camera da letto cocaina ed erba, arrestato

A Paagonia, i carabinieri hanno arrestato un insospettabile che nascondeva in camera da letto cocaina ed erba. Le manette sono scattate ai polsi di un 45enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di droga.

I militari, al termine di una breve ma proficua attività info investigativa, hanno fatto visita al sospettato in quell’abitazione di via Soldato Sciacca dove, previa perquisizione, sono stati trovati e sequestrati 12 grammi di cocaina in pietra, suddivisa in 5 involucri nonché 15 grammi di circa di marijuana.

Le sostanze stupefacenti erano nascoste in uno zaino riposto in camera da letto sotto alcuni indumenti.