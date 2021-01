Giarre (Ct): minorenne nascondeva nel reggiseno la cocaina, arrestata col fidanzato

A soli 16 anni nel reggiseno nascondeva 50 grammi di cocaina. La ragazzina è stata arrestata a Giarre, nel catanese, dai carabinieri insieme al fidanzato. Le manette sono scattate ai polsi di un ragazzo di 27 anni e della sua fidanzata appena 16enne. Dovranno rispondere di detenzione di droga finalizzata allo spaccio.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno imposto l’alt ad una Citroen C3 su cui viaggiavano i due fidanzati, al casello autostradale della A18. L’eccessivo nervosismo mostrato dai fermati, ha imposto agli operanti di approfondire il controllo che ha permesso di rinvenire e sequestrare un involucro contenente ben 50 grammi di cocaina nascosti nel reggiseno della minorenne.

Il 27enne è stato relegato ai domiciliari, mentre la minore è stata accompagnata nel centro di prima accoglienza per minorenni di Caltanissetta. Nello stesso luogo i carabinieri hanno imposto l’alt ad una Fiat Grande Punto con a bordo un 31enne di Riposto e una 25enne di origini brasiliane domiciliata a Mascali che, sottoposti a perquisizione veicoare, perché mostravano una evidente insofferenza al controllo, sono stati trovati in possesso di circa 15 grammi di marijuana, nonché di materiale utile al confezionamento delle dosi da mettere in vendita. Entrambi sono stati denunciati per la detenzione ai fini di spaccio della sotsanza stupefacente.