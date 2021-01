Vittoria (Rg): servizio civile e lavoro con Beautiful Days

In provincia di Ragusa quattro giovani che negli anni scorsi avevano prestato il servizio civile alla cooperativa Beautiful days, hanno visto trasformare il loro rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per loro, l’esperienza del servizio civile, è stata occasione di crescita umana e professionale. Tra loro c’è chi oggi lavora nella sede amministrativa della cooperativa, altri sono impiegati, anche con ruolo guida, in alcune comunità alloggio.

Giuseppe, 30 anni,h a presentato la domanda per il servizio civile nel 2018. “Ho scelto il servizio civile in una comunità aloggio perché mi era stato suggerito da chi già opera in contesti simili – spiega – i primi giorni l’impatto è stato forte perché non conoscevo il mondo della disabilità psichiatrica. Piano piano ho iniziato a conoscere il loro mondo, ho capito che una carezza o un sorriso sono importanti. L’esperienza alla Beautiful days mi ha permesso di acquisire consapevolezza e di crescere interiormente. Oggi, per me, l’esperienza continua in una dimensione diversa: sono stato assunto e lavoro in una comunità alloggio”.

Elide, 27 anni, ha svolto il servizio civile nel 2017-2018 e lo definisce “un’esperienza magica, in un contesto particolare, quello dei disabili mentali, che “mi ha permesso di mettermi in gioco in prima persona di sperimentare la profondità dei rapporti intergenerazionali e di quelle con persone “diverse” da me, di superare i miei limiti, di sperimentare i valori della relazione, della condivisione e della responsabilità, mediante il lavoro di gruppo. Consiglio vivamente di intraprendere questo viaggio del servizio civile che permette di crescere sia da un punto di vista umano che professionale”. Oggi, Elide lavora nell’ufficio amministrativo della cooperativa.

L’esperienza di servizio civile continuerà anche quest’anno con Beautiful Days con il progetto “Più forti insieme” in collaborazione con Medicare, Turi Apara, Mondo Nuovo.

I giovani volontari potranno coadiuvare nei progetti di “sostegno, inclusione e partecipazione delle persone nella vita sociale e culturale del paese” per aiutare gli ospiti delle comunità ad incrementare le abilità operative individuali, migliorare il rapporto strutture con il tessuto sociale, ridurre la conflittualità, migliorare la socializzazione interna alla comunità ed esterna. Inoltre, i volontari saranno impegnati in attività all’aria aperta tra passeggiate, escursioni, visite guidate e gite che possano permettere di migliorare il rapporto con l’ambiente ed offrire opportunità di integrazione sociale, solidarietà, fiducia nei rapporti sociali.

Le attività di servizio civile si svolgeranno in sei comunità di Vittoria, Modica e Pedalino, tutte con dieci ospiti ciascuna, nel rispetto delle normative. Per partecipare alle domande si potranno presentare entro il 15 febbraio alle 14.00. Ogni volontario può presentare la richiesta per un solo progetto. Le informazioni sul bando e sul progetto sono disponibili sul sito: www.coopbeautifuldays.com

“L’esperienza di questi anni – spiega il presidente della cooperativa Gianni Salerno – è stata esaltante. I giovani che hanno svolto con noi il servizio civile hanno dato tanto ai nostri ospiti, lasciando il segno nel cuore di tanti. Con alcuni, abbiamo potuto proseguire un percorso e oggi continuano a dare il loro contributo come dipendenti e collaboratori della nostra cooperativa. Siamo grati per questo. È un’esperienza che vorremmo continuare, offrendo a tanti altri giovani la possibilità di fare questa esperienza”.