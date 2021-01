Caltanissetta: ubriaco alla guida non si ferma all’alt della polizia

Era ubriaco, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alla guida di un’automobile. Non si è fermato all’alt della polizia. È successo a Caltanissetta dove dopo un breve inseguimento i poliziotti hanno denunciato un uomo.

Nel corso della perquisizione, all’interno del mezzo, gli agenti hanno trovato diverse bottiglie di alcool vuote. Gli agenti hanno denunciato l’uomo in stato di libertà. Si tratta di un 30enne tunisino che dovrà rispondere di guida sotto l’influenza di stupefacenti.

Ieri pomeriggio l’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ha notato una Mercedes C220 con a bordo due persone che procedeva ad alta velocità immettendosi in via Redentore.

Il conducente del mezzo, alla vista degil agenti che gli hanno intimato l’alt, invece di arrestare la marcia ha accelerato l’andatura dandosi alla fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento per le vie cittadine dove in diverse occasioni il fuggiasco ha creato pericolo per la circolazione stradale. La forsennata corsa si è arrestata in via Messina dove gli agenti hanno bloccato l’auto e sottoposto il conducente all’alcool e test antidroga, risultando positivo ad entrambi.

Nel corso della perquisizione, all'interno dell'auto sono state trovate diverse bottiglie di alcool vuote. Una volta condotto in questura, il fermato è stato identificato e denunciato per guida sotto l'influenza di stupefacenti, multato per guida sotto l'influenza dell'alcool e per inosservanza all'alt di polizia.