Naso (Me): “nuovi orizzonti” esprime dissenso all’assunzione di un giornalista

Il gruppo “Nuovi orizzonti per Naso” chiede il ritiro della delibera per l’assunzione di un giornalista professionista con contratto a tempo determinato. E lo fa con una lettera aperta.

Il gruppo consiliare esprime il suo dissenso manifestando la propria contrarietà per un utilizzo poco avveduto delle risorse pubbliche. “Siamo consapevoli delle difficoltà e delle responsabilità che la S.V. – si legge nella lettera aperta – incontra nella gestione della cosa pubblica, riconosciamo il suo impegno nel fare sempre il bene del Paese, ma non accettiamo che le esigue risorse del bilancio comunale siano impiegate per costituire un organismo, l’ufficio staff del sindaco, di cui non comprendiamo né la necessità, né l’utilità, a fronte di una giunta al completo, disponibile e pronta a spendersi.

Le attività oggetto dell’incarico che si vuole affidare con l’assunzione di un giornalista professionista mal si conciliano con le concrete esigenze, alcune croniche e strutturali, più ragionevole sarebbe stato dedicare risorse e creare un ufficio dedicato , o a meglio qualificare gli uffici esistenti ad aiutare e seguire in iter spesso complicati, tutti i potenziali destinatari nell’individuazione, partecipazione e gestione di tutte le opportunità di finanziamento regionali, nazionali e europee.

La invitiamo, nell’interesse del Comune, a ritirare gli atti finora esitati relativi alla poco felice scelta di creare lo “Staff del Sindaco” tramite assunzioni con fondi comunali. Esistono altre possibilità, come la nomina di esperti a titolo gratuito. Altri comuni lo stanno già facendo senza gravare sul bilancio dell’Ente”.

Dal canto suo il sindaco Gaetano Nanì conferma che a giorni sarà nominato l’addetto alla comunicazione. “Il comune non spenderà somme a vuoto – dice Nanì – perché i cittadini mi hanno delegato in modo abbastanza importante alle ultime elezioni e non mi permetterò mai di spendere delle somme a vuoto. La comunicazione è trasparenza e vicinanza ai cittadini. Non mi aspettavo questa reazione. Mi aspettavo semmai una lettera aperta di solidarietà nei confronti dell’amministrazione, della città, dalle accuse di mafiosità che ci sono state rivolte e ho visto con amarezza che non è arrivato alcun messaggio di questo genere e me ne dolgo”.