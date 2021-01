Catania: spaccio di droga, pluripregiudicato arrestato

È stato arrestato per detenzione e spaccio di droga M.V.A., giovane catanese di 37 anni, pluripregiudicato per gli stessi reati. A seguito di un controllo nel sottotetto di uno stabile a Librino, dove gli operatori hanno notato un via vai sospetto di persone dove già in passato erano stati bloccati e arrestati spacciatori.

L’uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente 5 grammi di cocaina e tre dosi di marijuana del peso di grammi 3, nonché di un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento e di 70 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Tutta la droga e il materiale per il suo dosaggio veniva sequestrato, identificato e segnalato in prefettura anche un acquirente.

Nel corso della notte, agenti delle volanti hanno proceduto al controllo di un uomo sospetto nel quartiere San Cristoforo. il soggetto, ersidente nella zona di Corso Indipendenza, non sapeva fornire agli operatori alcune valida giustificazione circa la sua presenza in quel luogo e a quell’ora. È stato trovato in possesso di una pistola a salve modificata in quanto priva di tappo rosso.

L’uomo è stato denunciato e sanzionato amministrativamente per la violazione delle norme vigenti. La pistola è stata posta sotto sequestro.