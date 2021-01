Catania: controlli a Librino della polizia

Agenti del commissariato Librino a Catania hanno eseguito controlli per contrastare l’illegalità diffusa in via Scaldara e zona Oasi del Simeto a Catania.

Particolare rilievo assume il controllo effettuato presso due stabili adiacenti ubicati a San Cristoforo dove tutti gli abitanti hanno la residenza in un luogo diverso rispetto a quello reale, appartengono a nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza, nuclei al cui interno vi sono pregiudicati e, ancora, alcune abitazioni affittate in nero con furto di energia elettrica.

In un caso, un pregiudicato aveva affittato la casa ad un soggetto, includendo nel canone di affitto il pagamento dell’Enel. Il contatore, però, era stato manomesso. Scattate altre denunce per furto di energia elettrica.

Le operazioni hanno permesso di indagare anche un pluripregiudicato che detiene il reddito di cittadinanza per detenzione ai fini di spaccio di droga. a seguito di perquisizione domiciliare è stata trovata e sequestrata della marijuana e nell’abitazione sono stati trovati 2.000 euro in contanti.

Nella rserva naturale Oasi del Simeto, assieme al personale addetto alla vigilanza delle riserve naturali, sono stati indagati in stato di libertà per il reato di gestione illegale di rifiuti speciali, due soggetti sorpresi intenti a trasportare a bordo di un autocarro cumuli di rifiuti, per abbandonarli sulla strada dove già ve ne erano altri. L’autocarro, privo di assicurazione, è stato posto sotto sequestro amministrativo.

Un soggetto è stato indagato per violazione colposa di doveri inerente alla custodia di cose sottoposte a sequestro. Infine, è stata accertata la presenza di diversi lavoratori in nero che percepiscono il reddito di cittadinanza.