Catania: controlli della polizia nel quartiere Librino

A Catania nel quartiere Librino gli agenti del commissariato locale hanno eseguito dei controlli a contrasto dell’illegalità diffusa. Da un accertamento in viale Grimaldi il pluripregiudicato S.D., 46 anni, è stato indagato in stato di libertà insieme alla moglie M.A., 44 anni per ricettazione di una automobile.

L’uomo, appartenente ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, in occasione delle recenti festività natalizie ha donato alla propria moglie un’auto rubata agli inizi di dicembre 2020 nel comune di Gravina. L’uomo, per regolarizzare l’auto in argomento, ha apposto una targa regolare intestata alla donna.

Gli accertamenti hanno permesso di accertare che i numeri del telaio erano associato al veicolo precedentemente rubato. L’uomo, di fronte all’evidenza probatoria, ha formalmente dichiarato che aveva commesso l’insano gesto per fare un regalo, in occasione del Natale, alla propria moglie. Il mezzo è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale in attesa di restituirlo al legittimo proprietario che è già stato informato.