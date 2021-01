Catania: strade al buio, l’allarme del comitato Romolo Murri

A Catania il comitato Romolo Murri lancia l’allarme per il continuo alternarsi di strade al buio. L’ultimo episodio si è verificato in via Diaz dove a dare una mano alla sicurezza dei cittadini ci hanno pensato le illuminazioni natalizie dei negozi.

“Senza questo – scrive il comitato – la gente sarebbe stata costretta a camminre nell’oscurità più totale. È normale? Noi pensiamo proprio di no. Ecco perché il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi chiede all’amministrazione comunale come “regalo” per questo 2021 una pubblica illuminazione perfettamente efficiente in tutti i quartieri di Catania.

I pali della luce spenti sono episodi – prosegue il comitato – che si verificano puntualmente, a macchia di leopardo, in tutta la città. Che si tratta di guasti, di furti, di danni o di semplice dimenticanza poco importa: alla gente interessa poter vedere dove cammina, sul marciapiede o mentre attraversa la strada, senza dover utilizzare le torce. In alcune strade, come via Diaz, si sfreccia a tutta velocità e un pedone che attraversa la carreggiata rischia di essere investito”.