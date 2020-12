Vodafone e le offerte di Natale per l’acquisto di iPhone

Il provider britannico Vodafone, da anni protagonista sul mercato delle telecomunicazioni, offre ancora una volta la possibilità di acquistare i modelli di iPhone più disparati, tramite la sottoscrizione di offerte che prevedono pagamenti rateizzati e che offrono l’opportunità di risparmiare, acquistando uno smartphone dalle caratteristiche tecniche indiscutibili. In questo modo, chi si avvale di un’offerta Vodafone dedicata ad iPhone, può acquistare la versione preferita tra iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 (normale e mini), ma anche iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ed SE, approfittando di sconti vantaggiosi in favore dei clienti più fedeli.

Iphone 12 Pro e IPhone 12 Pro Max

Tra le offerte attualmente disponibili sul sito Vodafone, il potenziale acquirente può scegliere ad esempio un iPhone 12 Pro Max del taglio che preferisce, semplicemente versando una rata mensile che parte da soli 32,99 €. La cifra da erogare ogni 30 giorni, tramite addebito sul conto corrente o iban, è comunque da considerarsi super conveniente, dal momento che pochi smartphone sul mercato, oggi, possono competere con l’inedito gioiellino della California. Il display Super Retina, così come il chip veloce di ultima generazione e il design curato nei minimi particolari sono solo alcuni dei punti chiave di un’innovazione tecnologica già ampiamente preannunciata dagli ingegneri di Cupertino. Su iPhone 12 Pro, Vodafone propone l’anticipo di una quota a partire da 129,99 €, per poi rateizzare in 30 mesi il corrispettivo totale a partire da 30,99 €. Per quanto riguarda l’acquisto di iPhone 12 Pro Max, il gestore britannico propone una quota iniziale pari a 149,99 € e successive 30 rate da 32,99 € ciascuna. Sia per l’uno che per l’altro modello, il provider inglese garantisce l’intera gamma di colori, nonché tutti i tagli di memoria disponibili, come quello da 128, da 256 e da 512 GB.

IPhone 12 e iPhone 12 Mini, modelli tradizionali e meno ingrombranti

Tra le offerte iPhone Vodafone, c’è anche quella dedicata all’acquisto di iPhone 12, il modello tradizionale per chi preferisce utilizzare uno smartphone meno ingombrante, ma dalle caratteristiche tecniche avanzate. In questo caso, il gestore di telecomunicazione con sede principale a Londra propone il pagamento di una prima quota che parte da 69,99 € e aumenta in base al taglio di memoria e al colore scelto. Le rate sono sempre 30 e partono da 24,99 € ciascuna. Per quanto riguarda iPhone 12 mini, invece, il costo dell’anticipo rimane invariato, mentre le rate mensili subiscono una variazione: sono 30 e partono dai 21,99 € ciascuna.

IPhone 11 e iPhone SE

Le offerte del gestore inglese coinvolgono anche la gamma di iPhone 11. Il modello base prevede una quota iniziale di 99,99 €, con 16,99 € per quanto riguarda le rate. iPhone SE rappresenta, infine, la soluzione più adeguata per i consumatori che necessitano di risparmiare, pur non rinunciando alla fluidità di un operating system con tutte le carte in regola per essere apprezzato da tutti. In questo caso, il prezzo iniziale è di 79,99 €, con 30 rate mensili da 8,99 €.