Catania: bombola di gas nella spazzatura esplode mentre gli operai Dusty sono al lavoro

Una terribile esplosione ha colpito degli impiegati della Dusty mentre effettuavano la raccolta dei rifiuti in via Don Minzoni. A chiedere giustizia per il gesto è il presidente del IV municipio, Erio Buceti. “Dopo quel che è successo stamattina è un gesto che va assolutamente condannato perché parliamo di criminali che vanno assicurati alla giustizia per il bene di tutti”.

“Parliamo di tre ragazzi che hanno rischiato la vita – prosegue Buceti – una normale giornata di lavoro rischiava di trasformarsi in una tragedia per colpa di un delinquente che ha messo una bombola di gas dentro la spazzatura. Io stesso – prosegue il presidente del IV municipio – mi sono immediatamente accertato delle loro condizioni e, dopo aver appurato che stanno bene e non sono in pericolo di vita, tutti noi possiamo tirare un sospiro di sollievo. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine e siamo sicuri che, chi ha causato tutto questo, verrà assicurato alla giustizia”.

Dello stesso avviso è anche il consigliere e capogruppo “Salvo Pogliese sindaco – una scelta d’amore per Catania”, Luca Sangiorgio che condanna il gesto e precisa che “questa criticità può essere risolta solo con l’impiego di telecamere con fondi provenienti dalla democrazia partecipata”.