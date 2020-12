Sicilia: Floridia, in arrivo 27 mln per le aziende

Sono in arrivo in Sicilia 27 milioni di euro per le aziende regionali grazie agli accordi per l’innovazione stipulati con il MISE. Lo rende noto Barbara Floridia, parlamentare del Movimento 5 stelle.

“Fra i 13 accordi per l’innovazione che sono stati appena stipulati dal ministero per lo sviluppo economico con diverse regioni – dice Floridia – rientra anche la Sicilia. Su tutta Italia sono in arrivo investimenti pari a 204 milioni di euro a sostegno dei quali il MISE ha messo a disposizione circa 81 milioni di euro di agevolazioni.

Queste risorse – prosegue Floridia – hanno come obiettivo quello di favorire la competitività del nostro territorio e l’occupazione attraverso gli investimenti delle imprese in progetti produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico e che rientrano nell’industria 4.0. Nella nostra regione saranno destinati circa 27 mlioni di euro e quasi la metà finanziati dal MISE”.

A beneficiare di tali fondi saranno aziende siciliane operanti nel settore idrico e agricolo. In particolare saranno finanziate imprese che realizzeranno reti idriche digitali in Sicilia e aziende che miglioreranno la tracciabilità dell’arancia, dal campo fino alla spremitura.

“E’ fondamentale – conclude la senatrice messinese – supportare le piccole e medie imprese in questa rivoluzione tecnologica che può essere determinante per il loro rilancio”.