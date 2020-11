Ragusa: trovato in strada neonato abbandonato

Era stato abbandonato per la strada un neonato trovato da un passante a Ragusa intorno alle 20.30 di ieri sera. L’uomo mentre transitava in via Saragat ha visto sul marciapiede una busta del tipo utilizzate per la raccolta dei rifiuti e aveva l’intenzione di fare il bravo cittadino e buttarla negli appositi contenuti. Grande è stata la sua sorpresa quando ne ha visto il contenuto: un piccolo bambino che piangeva, avvolto in una coperta e con ancora il cordone ombelicale.

Sull’episodio stanno indagando gli agenti della polizia di Stato di Ragusa che sono stati allertati immediatamente e giunti sul posto insieme ad un’ambulanza del 118. Il neonato è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, dove si trova attualmente ricoverato anche se non corre pericolo di vita.

In zona agenti della polizia scientifica hanno eseguito sopralluoghi per ricostruire la vicenda dell’abbandono e risalire agli autori del grave gesto. Immediatamente è stata allertata anche l’autorità giudiziaria competente al tribunale dei minorenni di Catania e quella di Ragusa.