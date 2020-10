Sant’Agata di Militello (Me): il parco partecipa al concorso Smartphone d’oro

Anche il parco dei Nebrodi parteciperà al concorso “Smartphone d’oro”. Il parco naturalistico è tra le pubbliche amministrazioni italiane in lizza per le migliori esperienze di comunicazione e informazione.

Ideato e curato dall’associazione PA Social, lo Smartphone d’oro nasce per dare un riconoscimento anunale alla fine di un percorso di candidature, promozione, diffusione, votazione per i professionisti del settore della comunicazione.

I video, pubblicati online sui canali web e social dell’associazione PA Social, potranno essere votati sino al 22 novembre 2020. Diverse sono le categorie di concorso, proprio per dare voce alle tante realtà del nostro paes.e

Per votare il “video più social” in concorso per la menzione speciale del premio smartphone d’oro, basterà esprimere una preferenza con un like sulle pagine social dell’associazione PA Social.

Per votare al concorso, che prevede più settori di intervento tra ambiente, turismo, cultura, istruzione ed altri, occorre scaricar el’App di PA Social e seguire le indicazioni. Tutte le istruzioni si potranno leggere sulla pagina facebook del parco dei Nebrodi.