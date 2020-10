Ragusa: furti nei cantieri edili, un arresto

Un catanese è stato arrestato a Ragusa per furti in cantieri edili. L’uomo è stato colto in flagranza di reato dagli agenti della squadra mobile. Le manette sono scattate ai polsi di G.A., 46 anni, noto alle forze dell’ordine per pregiudizi di polizia in materia di reati contro il patrimonio. L’uomo è stato sorpreso a rubare attrezzi da lavoro all’interno del furgone di una ditta edile.

I numerosi furti denunciati alla polizia avvenivano tutti di mattina e all’interno di automezzi utilizzati nei cantieri edili. Agenti della squadra mobile insieme ai colleghi della stradale e del distaccamento di Vittoria hanno avviato una indagine soffermandosi sui cantieri edili.

Dopo un’intensa attività di indagine da parte degli agenti l’uomo è stato bloccato a bordo della propria auto carica di attrezzi da lavoro rubati, mentre tentava di allontanarsi da Ragusa. La perquisizione eseguita dagli agenti sull’auto dell’uomo ha portato al rinvenimento di diversi attrezzi da lavoro, del valore complessivo di circa 3.000 euro, risultati oggetto di furto.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e su disposizione del pubblico ministero è stato condotto nel carcere di Ragusa dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Gli agenti grazie alle denunce di furto sporte dalle vittime, sono riusciti a rintracciare i proprietari degli attrezzi rinvenuti a cui sono stati successivamente consegnati.