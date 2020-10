La III direzione viabilità metropolitana di Messina ha affidato i lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino del piano viabile sulla strada provinciale 178 di Vulcano nel comune di Lipari, nel messinese.

La ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 22,23% per un importo di 37.439 euro, comprensivi di oneri per la iscurezza e di 11.466 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, per un importo complessivo netto di 48.896 euro.