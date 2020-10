Cefalù (Pa): mostra di Pellegrino “Eracle. L’uomo, il mito, l’eroe”.

Sarà visitabile fino al 31 gennaio 2021 la mostra personale di Domenico Pellegrino dal titolo “Eracle. L’uomo, il mito, l’eroe” a cura di Rosalia Liberto e Andrea Dusio. Impegnata nell’iniziativa anche l’azienda di Raffadali Di Stefano, a pochi giorni dall’anteprima nazionale della campagna natalizia al Food Exp di Lecce.

La mostra si presenta come un dialogo tra archeologia, mito e arte contemporanea in cui le forme classiche sono rilette attraverso la luce, in una visione personale che mostra un inedito sincretismo tra due linguaggi apparentemente distanti. Domenico Pellegrino scompone il mito attraverso una ricognizione e una ricerca nei reperti dell’antichità e lo ricostruisce utilizzando il proprio linguaggio post-moderno di artista che attinge dalla tradizione dell’arte popolare siciliana per produrre una nuova cosmogonia di eroi straordinariamente umani, campioni di questo nuovo tempo in cui ci viene domandato di spingerci oltre le nostre paure.

Il sodalizio arte contemporanea e aziende non è di certo una novità.

PMI, corporate della moda, dell’energia, dell’editoria, del

foof&beverage hanno capito l’importanza di associare le loro

visioni aziendali con quelle di artisti al fine di avvicinare il grande pubblico a un settore spesso autoreferenziale che lamenta proprio l’assenza di fruitori outsider che dicano semplicemente e con onestà se un lavoro gli piace o meno rimandando sensazioni e feedback autentici e immediati. Sempre più sovente si sente parlare di queste collaborazioni volte a valorizzare e raccontare i luoghi in cui si vive e lavora e che, di fatto, ispirano ricerche e produzioni di artisti e imprenditori. L’idea è di raccontare un territorio, una scelta

produttiva innovativa o un ritorno alle origini attraverso il linguaggio visivo contemporaneo che è capace di creare un senso comune e reciproco d’appartenenza e di condivisione valoriale.

Per il Natale 2020 la Di Stefano – ci invita a compiere un viaggio in Sicilia alla scoperta di materie prime d’eccellenza e nuove ricette, di sapori unici e genuini, di storia e mitologia riletta in chiave contemporanea dagli artisti Domenico Pellegrino e Ligama, autori delle due Capsule Collection Limited Edition di quest’anno.