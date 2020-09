Zafferana (Ct): dopo la festa del suocero morde e picchia la compagna

Si era appena conclusa la festa del suocero e al suo rientro ha morso e picchiato la compagna. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre hanno arrestato a Zafferana Etnea un 32enne del posto per lesioni personali e maltrattamenti contro familiari o persone conviventi.

I militari erano accorsi dopo la chiamata al 112 della sua convivente coetanea che lamentava di essere stata pesantemente picchiata dal compagno e che temeva per la propria vita.

La donna viveva una relazione travagliata visto che il compagno, ormai da anni, era solito usarle violenza gratuita. Quella sera l’uomo con la copmagna si era recato a festeggiare il compleanno del padre di quest’ultima ma poi, terminato il ricevimento, ha cominciato a picchiare in auto la donna lungo il tragitto per il rientro nella loro abitazione, fermandosi alcune volte per colpirla ancora in maniera più precisa e violenta, procurandole ferite giudicate guaribili in 15 giorni per vari traumi, escoriazioni e morsi in varie parti del corpo.

Arrivati a casa la donna aveva promesso al compagno che sarebbe stata zitta e non avrebbe detto nulla a nessuno invitandolo a fumarsi una sigaretta prima di entrare in casa. L’uomo ha concordato ma subodorando una sua probabile richiesta di aiuto, ha pretego che gli consegnasse il telefonino.

La donna ha assecondato la richiesta e, entrata in abitazione, ha sfruttato un altro cellulare tenuto in casa con cui è riuscita a chiamare il numero di emergenza consentendo l’intervento dei militari. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.