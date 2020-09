Gravina (Ct): consegnati i nuovi arredi scolastici

È iniziata la consegna programmata dei nuovi arredi scolastici a Gravina di Catania. Tutto materiale acquistato con fondi Miur, funzionali all’adeguamento degli spazi didattici alle disposizioni correnti.

I primi 374 banchi, destinati alla scuola dell’infanzia, sono stati consegnati agli istituti Rodari-Nosengo e alla Giovanni Paolo II.

In settimana è prevista la consegna di 300 banchi trapezoidali monoposto su ruote alla Tomasi di Lampedusa. “Grazie alla programmazione effettuata dai nostri uffici in collaborazione con gli istituti scolastici del nostro comune siamo riusciti a soddisfare la richiesta di questi nuovi arredi – commenta il sindaco Giammusso – ancora una volta voglio sottolineare il lavoro svolto da Enzo Bontempo, responsabile del quarto servizio, per aver curato la procedura pubblica di acquisto in tempi brevi mentre ringrazio il quinto servizio che si occuperà dello smaltimento e della conservazione dei banchi sostituiti.

“Complessivamente sono stati acquistati 2728 arredi – spiega l’assessore Cavallaro – 500 banchi trapezoidali monoposto con ruote destinati alla Tomasi di Lampedusa, altri 692 banchi monoposto per la Rodari-Nosegno e la Giovanni Paolo II oltre quelli già consegnati per le sezioni dell’infanzia e 470 sedie distribuite per tutti e tre gli istituti”.