Comiso (Rg): il comune cerca operatori economici per la gestione dell’area cargo dell’aeroporto

Il comune di Comiso, nel ragusano, ha pubblicato l’avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici che manifestino interesse per la progettazione, realizzazione ed eventuale gestione dell’area cargo a servizio dell’aeroporto di Comiso.

“Primo importantissimo passo per la realizzazione della struttura che avrà ricadute positive su tutta l’isola”. Così il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

“Si tratta di un primo importantissimo passo per la realizzazione di una struttura che avrà ricadute positive su tutta l’isola – prosegue Schembari – sarà una base logistica al centro del Mediterraneo, le cui enormi potenzialità non è possibile sottacere. Parliamo della ex base Nato e, per l’esattezza, di 85 ettari infrastrutturati che possono offrire a chi vorrà investire, un’ottima base di partenza per la realizzazione delle loro imprese. Ringrazio tutti gli esperti e gli uffici preposti che, in questa prima fase mi hanno coadiuvato – conclude il sindaco di Comiso – a vario titolo, in questo progetto ed hanno reso possibile l’avvio di questa procedura che, preliminarmente, è stata condivisa con Soaco che, in quanto società di gestione dell’aeroporto di Comiso, ha accettato di buon grado di aggiungere anche i servizi resi alla struttura cargo”.

“Il 31 agosto 2010 – riassume in fine il sindaco – è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Ministero della Difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia del Demanio, l’Enac, la Regione Siciliana e il Comune di Comiso con cui è stato definito il trasferimento dal Demanio Pubblico, prima al patrimonio della Regione Siciliana e successivamente al Comune delle aree costituenti l’ex aeroporto militare . Il Comune di Comiso ha affidato in concessione d’uso una porzione del sedime aeroportuale e degli immobili ivi realizzati a So.A.Co, attuale gestore dell’Aeroporto di Comiso, in quanto aree connesse all’attività di gestione dello stesso e, nelle rimanenti aree affidate al Comune, quest’ultimo e So.A.Co, per quanto rispettivamente di competenza dell’uno e dell’altra, intendono valutare la fattibilità relativa alla realizzazione di un settore cargo aereo a servizio dell’Aeroporto di Comiso da utilizzare per il futuro sviluppo dell’Aeroporto e delle connesse attività funzionali ed integrative dello stesso, con l’obiettivo di potenziare la filiera agricola, industriale e commerciale e di valorizzare in tal modo l’economia globale della Regione”.