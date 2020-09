Naso (Me): primo comizio della candidata a Sindaco Gisella Pizzo.

Ad aprire la serata in piazza Roma a Naso (nel messinese) è stata Lucia Pinzone delegata nazionale dell’UDC. Ha sostegno della lista “Gisella Pizzo sindaco Unione di Centro” ha mandato i saluti di dell’on. Decio Terrana, dell’on. Vincenzo Figuccia, dell’on. Danilo Lo Giudice e dell’on. Lorenzo Cesa.

Di seguito irrompe sulla scena la candidata alla prima poltrona del comune Gisella Pizzo.

Le sue affermazioni sono state chiare e schiette «Naso è avvolta da una sorta di ragnatela, una morsa che lo ha immobilizzato ed ha arricchito i propri interessi a discapito dei cittadini». La candidata non vuole attaccare i contendenti sul piano personale ma politico-gestionale «un sindaco che fino a qualche mese fa si è dichiarato stanco non può uscire dalla porta per voler entrare dalla finestra». Non risparmia colpi neanche a Sara Caliò candidata anche lei come sindaco di Naso «vi è un accordo che vuol vedere Nanì sindaco e la Caliò all’opposizione, non possiamo dimenticare che gli ultimi 5 anni di amministrazione abbiamo respirato un paese dal sistema omertoso».

Gisella Pizzo ha parlato di assenza di punti di riferimento assenza di progettualità, di giochi economici che lei stessa provvederà ad evitare istituendo un ufficio preposto per gestire e chiarire tutti i passaggi dati da ogni finanziamento.

L’affondo finale è stata la dichiarazione della contrazione dei mutui «Naso, non solo è uno dei Paesi con aliquote più alte ma ha contratto dei mutui esorbitanti: 1 milione di euro non più di un anno fa e 500 mila euro pochi mesi prima dell’emergenza covid».

Non sono mancate le critiche della mancata fognatura nella zona di Ponte-Naso e dei possibili finanziamenti non ottenuti (vedi dissesto centro-storico) a causa di inerzia e poca competenza.

Gisella Pizzo prima di presentare i candidati della sua lista ha concluso il suo discorso con un forte accenno non casuale «sotto la mia guida Naso non sarà mai ostaggio di qualche avventuriero politico che vuole presentarsi in questo paese».

La lista della candidata a sindaco Gisella Pizzo nomina i seguenti assessori: Rosina Toscano e Adriana Traviglia; candidati al consiglio comunale Celi Paolo, Civile Francesca, Conforto Antonino, D’Amore Ester, Fiocco Maria, Papiro Rita, Pino Sebastiano, Pitinga Antonio, Sgrò Francesco, Toscano Rosina detta Rosy, Traviglia Adriana, Pizzo Gisella.

Di seguito l’intervista alla candidata a sindaco Gisella Pizzo.