Caltanissetta: spaccio di droga, un arresto

Un ventisettenne è stato arrestato per spaccio di droga dagli agenti della polizia di Stato a Caltanissetta. Gli agenti della narcotici in casa del giovane, disoccupato, hanno trovato due involucri di cocaina e 14 mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Le manette sono scattate ai polsi di Mario Ragusa, già noto alle forze dell’ordine. È stato intercettato nella tarda serata di ieri da un equipaggio della sezione antidroga, impegnato nei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di droga mentre, a bordo della propria auto, transitava per una via periferica della città.

Sottoposto a perquisizione personale, con esito negativo, il fermato si è subito mostrato insofferente al controllo dei poliziotti. La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso la casa dell’uomo ha avuto esito positivo. Gli agenti, nascosta in un calzino incastrato tra il muro e la tubazione del gas che passa sotto la finestra del bagno, hanno trovato due involucri di cocaina e in un armadietto in balcone un bilancino di precisione.

All’interno di una scatola di scarpe nell’armadio della stanza da letto sono stati trovati 14.200 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio della quale l’uomo non ha saputo fornire indicazioni convincenti circa la provenienza. Come disposto dal pm l’arrestato è stato condotto al carcere di Caltanissetta dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.