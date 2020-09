Naso (Me): Sara Caliò si presenta con la sua lista

Sara Caliò unita alla sua innovativa lista si presenta al primo comizio in Piazza Roma a Naso per le prossime amministrative. Irrompono cosi in scena i ragazzi della candidata a primo cittadino, con le loro camicie bianche a voler testimoniare il “sorriso di Willy”.

La candidata nella lista “nuovi orizzonti” li presenta tutti, il primo a parlare Attilio Onofaro, che con grinta risponde alle affermazioni di Gaetano Nanì controbattendo: “non è vero che va tutto bene, manca il reddito, manca la normalità”aggiunge poi con toni altisonanti che le opere portate avanti da “generazione futuro” sono state messe in moto da passate amministrazioni e comunque non sono state completate dall’attuale amministrazione di cui fa parte l’antagonista.

Detto ciò la candidata a sindaco oltre a presentare nomi, volti e professioni di queste giovani leve (compreso Massimo Calanna medico professionista e veterano della politica), ha elencato una serie di piccole grandi opere trascurate dall’amministrazione Letizia.

Sara Caliò si è soffermata su nuovi progetti ed idee sull’energia rinnovabile, sulla green economy, sulla creazione di sportelli orienta giovani, smartworking, sistemi di video sorveglianza, rotazione delle imprese locali, nuovi programmi per il sociale. Insomma un nuovo sistema per ricreare la gestione di un paese trascurato nelle sue contrade e su una progettualità basata su sistemi innovativi e rinnovabili.

A controbattere le parole di Gaetano Nanì le affermazioni su due grandi programmi di sviluppo per Naso: la realizzazione di Ponte Naso come località turistica e il collegamento della Naso-Ponte Naso. “Nulla in merito è stato fatto – ha detto – a parte la discarica dei rifiuti ai bordi della strada che costeggia la spiaggia di ponte Naso”.

A sostegno di Sara Caliò, candidata a sindaco ci saranno gli assessori designati Giovanna Favazzo e Attilio Onofaro. Candidati al consiglio comunale:

Giuseppe Aiello,

Massimo Bontempo,

Pamela Buttò,

Massimo Calanna,

Giovanna Favazzo,

Anna Lupica,

Filippo Migliastro,

Attilio Onofaro,

Francesco Paolo Portale,

Alfredo Portinari,

Carmelo Scafidi,

Maria Luisa Triscari.

Sentiamo Sara Caliò e alcuni momenti della presentazione della lista.