Caltanissetta: maltrattava la madre, un arresto

Agenti della polizia di Stato a Caltansisetta hanno arrestato un 46enne che maltrattava la madre. L’uomo, per mesi, ha sottoposto a vessazioni ed umiliazioni la donna. La rinchiudeva in casa, la privava del cellulare, l’aggrediva e la minacciava.

Ieri le manette sono scattate ai polsi di Andrea Andolina, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip. Dalle indagini svolte dalla squadra mobile è emerso che l’uomo per mesi vessava la genitrice. Nei giorni scorsi l’aveva minacciata di morte se non lo avesse fatto entrare in casa.

Con l’emissione dell’ordinanza, il giudice ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari nei confronti dell’uomo che denotano una spiccata pericolosità sociale dello stesso.

Essendo fondato il rischio concreto che l’arrestato possa mettere in atto un’opera di persuasione, più o meno violenta, nei confronti della madre affinché costei possa ritrarre quanto riferito in sede di denuncia. Dopo gli adempimenti di rito, gli agenti hanno condotto l’arrestato nel carcere Malaspina di Caltanissetta.