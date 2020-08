Politica: Tardino contro Giancarlo Cancelleri, “non perde mai l’occasione di tacere”

“Giancarlo Cancelleri, e non Candiani, è colui che non perde mai l’occasione per tacere usando peraltro termini da sproloquio nonostante stia seduto inerme su una poltrona istituzionale. Lo aveva dimostrato già qualche settimana fa a Porto Empedocle e lo ha fatto di nuovo”. A dirlo è Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premier.

“Pensa il viceministro di offendere qualcuno usando il vecchio nome del partito Lega Nord, ma non comprende che l’imbarazzo dei siciliani sta nell’ammettere di aver condotto lo stesso Cancelleri a ricoprire un ruolo per cui è evidentemente inadeguato visto che lo usa solo per tirare insulti inconsistenti agli avversari politici”.

Si occupasse del suo Movimento – ha detto Annalisa Tardino – che davvero ogni giorno tradisce le promesse fatte in campagna elettorale, tra cui ed in primis lo stop all’immigrazione, in cambio di qualche poltrona o privilegio. E dire che i grillini avrebbero dovuto scardinare il ‘sistema’, che invece li vede complici e artefici di politiche disastrose per il Paese, portate avanti dal Governo di cui è membro”.

“Certamente comprendiamo – sottolinea l’eurodeputato – che le percentuali in caduta libera dei sondaggi per il M5S siano fonte di estrema preoccupazione, insieme alle piazze piene di gente della Lega di Matteo Salvini. Ma anziché attaccare Candiani e Musumeci, che stanno svolgendo un egregio lavoro, il primo gestendo un partito che ha raccolto alle europee oltre il 22 per cento dei consensi e il secondo difendendo la Sicilia dall’incompetenza del governo romano, Cancelleri dovrebbe iniziare a fare il mestiere per cui è pagato, e difendere gli interessi dei siciliani”.

“Ci piacerebbe vedere meno approssimazione e incapacità nell’azione di Governo, che negli ultimi mesi ha dato vita ad un disastro sanitario ed economico in tutta Italia, e forse eviteremmo la grave invasione della Sicilia, relegata da PD e 5 stelle, nonostante le promesse, a oggetto del business di trafficanti di esseri umani, con numeri record di sbarchi e di arrivi di migranti positivi al Covid. Conclude Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premier- “Ma il tempo è galantuomo e prima o poi torneremo a votare, e in quella occasione i siciliani avranno modo di esprimere il proprio giudizio, che noi di certo non temiamo”.