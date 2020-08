Ragalna (Ct): ritorna il trail sull’Etna in eruzione

Sul vulcano attivo più alto d’Europa ritornano le emozioni uniche dell’Ecotrail Sicilia 2020, con il Gran Trail dell’Etna. 60 chilometri di corsa sulla sabbia lavica, con oltre 2000 metri di dislivello, per uno degli Ultra Trail più suggestivi e più duri in Italia e non solo, tra boschi, sentieri impervi e crateri fumanti, dalla Valle del Bove, alla Schiena dell’Asino, ai quasi 3000 metri della Torre del Filosofo.

Circa 150 i gladiatori della montagna che domani alle prime luci dell’alba prenderanno il via, distanziati 1,5 metri l’uno dall’altro. Uno sforzo enorme per gli organizzatori dell’ASD Ecotrail Sicilia assieme a Freedom Fitness, che con passione hanno reso possibile il ritorno alle corse e alle passeggiate en plein air, nel rigoroso rispetto delle normative.

In programma anche il Trail della Galvarina, con un percorso di 18 km accessibile a tutti, interamente nel bosco. Per i meno allenati la possibilità di godere delle meraviglie naturalistiche e paesaggistiche del Vulcano, in questi giorni in eruzione, attraverso due walk trail, le camminate non competitive rispettivamente di 18 e 8 km.

A patrocinare l’evento, valido come secondo appuntamento stagionale del Circuito Ecotrail Sicilia 2020, i comuni di Ragalna e Belpasso, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Ente Parco dell’Etna e l’Associazione Funivia dell’Etna.

Per ulteriori informazioni www.ecotrailsicilia.it.