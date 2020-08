Caronia (Me): continuano le ricerche di Viviana Parisi e del figlioletto

Continuano incessantemente le ricerche per trovare Viviana Parisi e il figlio di 4 anni. I due erano scomparsi lo scorso 3 agosto dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo all’altezza di Caronia, centro del messinese.

La donna e il bambino sarebbero stati visti a Giardini Naxos, nel messinese, in villa e al parco giochi. “Ancora non abbiamo avuto riscontri certi – dichiara Fabio Ettaro, dirigente del commissariato di polizia a Taormina riferendosi alla donna scomparsa, 43 anni, con il figlio Gioele – Ieri abbiamo fatto indagini anche alla guardia medica di Giardini Naxos dove era stata segnalata anche la presenza della donna, ma dalle immagini visionate escludiamo in questo caso che si tratti della donna scomparsa e del suo bambino”.

Secondo una prima ricostruzione, dopo l’incidente stradale la donna e il suo bambino si sarebbero allontanati nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Tra le ipotesi quella che la donna abbia perso l’orientamento. Ad allertare le forze dell’ordine era stato il marito della donna che non vedendo rincasare moglie e figlio a Venetico dove risiedono, si era spaventato.

Secondo la cognata di Viviana Parisi, Mariella Mondello, la donna sarebbe in stato confusionale e non sarebbe stata rapita. “Non aveva problemi con mio fratello o con qualcuno della famiglia – ha dichiarato all’Ansa – secondo noi lei è solo spaventata. Non è stata molto bene nel periodo del lockdown, lo so perché è stata anche a casa mia e ho visto che era molto spaventata e depressa”.

Sulla scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello indaga la procura di Patti. Il marito di Viviana, dj come la moglie, sapeva che la donna e il bambino sarebbero andati ad un centro commerciale a Milazzo. Avrebbe dovuto percorrere una trentina di km da Venetico, invece ne ha percorsi oltre 104. La sua auto, una Opel Corsa, che reca i segni di un banale incidente, ritrovata dagli agenti della polizia stradale sull’autostrada A20 nei pressi della galleria pizzo Turda, è stata abbandonata dalla donna di cui si sono perse le tracce.