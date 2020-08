Lenola (Lt): il siciliano Fulvio Emanuele in concorso con “vite da sprecare”

C’è anche il film “Vite da sprecare” tra i lungometraggi in concorso alla 22esima edizione di Inventa un film che terminerà domani a Lenola, in provincia di Latina. Teatro della manifestazione è l’anfiteatro comunale Marino De Filippis.

La pellicola vede tra i protagonisti Fulvio Emanuele, giovane attore emergente di Galati Mamertino, centro nebroideo del messinese. Fulvio muove i suoi primi passi nel mondo della recitazione a Capo d’Orlando per poi spiccare il volo e frequentare diversi corsi. Nella sua breve carriera ha già all’attivo cortometraggi, diversi film e sceneggiati televisivi andati in onda anche sulle maggiori reti nazionali.

Vite da sprecare si svolge in Sicilia nel 1976 e racconta quella che è passata alla storia come la strage di Alcamo Marina in cui persero la vita, barbaramente uccisi, due giovani carabinieri. Fulvio Emanuele nella pellicola interpreta Giuseppe Gulotta, uno dei cinque uomini ingiustamente accusati e costretti a confessare un crimine mai commesso e per il quale sono stati inseguito condannati a svariati anni di prigionia. Questa sera ci sarà la premiazione del miglior lungometraggio a Lenola.