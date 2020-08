Comiso (Rg): non si fermano all’alt della polizia, arrestati due giovani

Due giovani sono stati arrestati a Comiso, nel ragusano, dagli agenti della polizia di Stato. Non si sono fermati all’alt della polizia e sono scappati. Si tratta di Z.D., 20 anni e C.F., 25 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I due stavano viaggiando a velocità sostenuta a bordo di un ciclomotore, entrambi senza casco di protezione. Alla vista della pattuglia hanno tentato la fuga con manovre azzardate che mettevano in pericolo anche l’incolumità dei passanti. Gli operatori, con professionalità, riuscivano a non perdere mai di vista il ciclomotore, raggiungendo dopo qualche chilometro i due giovani che hanno perso il controllo del mezzo finendo a terra.

Bloccati dagli agenti e sottoposti a perquisizione personale, uno dei due è stato trovato in possesso di due involucri contenenti marijuana. Nel corso poi di una successiva perquisizione domiciliare sono state trovate tre piantine di cannabis. I due sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposti ai domiciliari. Inoltre, Z.F. è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti mentre Z.G., già trovato in possesso delle piantine di cannabis, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.