Giardini Naxos (Me): verso il 25° festival di film per ragazzi

Dal 24 al 30 agosto prossimi l’arena Don Bosco di Giardini Naxos, centro jonico del messinese, ospiterà la 25esima edizione del festival di film per ragazzi in ricordo di padre Cingari.

È ormai un consolidato appuntamento che ha l’obiettivo di educare i giovani a fruire consapevolmente il cinema e gli strumenti audiovisivi, non solo quale rilevante aspetto pedagogico, ma anche come elemento primario per i processi formativi.

Sarà quella di quest’anno un’edizione particolare perché è la prima che si svolgerà in assenza del suo ideatore e fondatore, monsignor Salvatore Cingari, morto lo scorso marzo.

“Questa è la prima edizione senza il nostro amato padre Cingari, nostra guida per tanti anni – sottolinea Ignazio Vasta, direttore artistico del festival – La prima con il sostegno prezioso del nuovo giovane parroco Gianluca Monte. Venticinque pagine da sfogliare con gli occhi della memoria e del cuore, ricche di eventi sempre in crescendo, fin dai timidi passi della prima edizione concepita come naturale spin off del Cinecircolo Salvatore Quasimodo costituito nel 1967 con adesione al centro studi cinematografici, per promuovere nel territorio la pastorale delle comunicazioni sociali”.

“Tra le iniziative più attese della nostra estate – commenta padre Gianluca Monte, nuovo parroco e presidente dell’associazione centro di solidarietà P.O.R.T.O. – c’è il festival del film per ragazzi. Venticinque anni sono un traguardo importante. Un’occasione per guardare al passato, alle tante cose belle che sono state realizzate, ma soprattutto per proiettarci verso il futuro. Anche quest’anno, con apprezzabile spirito di iniziativa, i componenti del comitato organizzatore hanno accettato la sfida a mettersi in gioco per donare ai ragazzi che parteciperanno all’evento un’opportunità di crescita e divertimento”.

Sarà il film Remi di Antoine Blossier (Francia, 2018), in programma lunedì 24 agosto alle ore 21.00, ad inaugurare il Festival. Nei prossimi giorni gli organizzatori comunicheranno gli ospiti che si aggiudicheranno il Premio Naxos – Cavalluccio Marino.

GIARDINI NAXOS | Oratorio Don Bosco ore 21.00

Dedicato a Padre Cingari

24 agosto Remi di Antoine Blossier, Francia 2018

25 agosto Shaun vita da pecora: Farmageddon – Il film di Will Becher, Richard Phelan, Usa/Gran Bretagna/Francia 2019

26 agosto Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre

27 agosto La famiglia Addams di Greg Tiernan, Conrad Vernon, Gran Bretagna/Usa/Canada 2019

28 agosto Jojo Rabbit di Taika Waititi, Germania/Usa 2019

29 agosto La Freccia Azzurra (a 100 anni dalla nascita di Rodari e a 25 dall’uscita del film) di Enzo D’Alò, Italia/Svizzera/ Lussemburgo 1996

30 agosto Serata degli ospiti.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti, Francia 2019

PREMIAZIONI