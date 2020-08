Catania: spacciatori in tenuta balneare scoperti a Librino

Avevano ricreato una zona per lo spaccio dotata di ogni confort con sedie e bevande fresche. Sul posto due spacciatori che, in perfetta tenuta balneare, spacciavano droghe di ogni genere ai numerosi assuntori che vi si recavano.

Gli agenti della polizia del locale commissariato, notando i clienti, sono entrati in azione bloccando gli acquirenti ai quali era stata venduta della sostanza stupefacente.

Immediatamente è scattata anche l’azione contro gli spacciatori. Uno dei due, pluripregiudicato per vari reati tra cui rapina e spaccio di droga, è stato subito bloccato. Condotto negli uffici di polizia, è stato indagato in stato di libertà per il reato di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. Il denaro in contanti che gli è stato trovato addosso è stato sequestrato penalmente perché derivante da attività illecita.