Sant’Agata di Militello (Me): i 27 anni del Parco dei Nebrodi

Il parco dei Nebrodi celebra i suoi primi 27 anni. Ed è tutto pronto per il seminario organizzato in occasione della ricorrenza e che vedrà naturalmente insieme i vertici dell’Ente in una simbolica giornata celebrativa.

Il tema della giornata saranno le proposte per una nuova stagione. Impegnato il presidente dell’Ente, Domenico Barbuzza, con una sobria cerimonia. I lavori saranno moderati da Sara La Rosa, responsabile dell’ufficio di presidenza dell’Ente.

Tre i temi di discussione che saranno affrontati a cura di Paolo Inglese, Michele Limosani e Salvatore Granata su tematiche legate alla natura, allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale. Seguirà una tavola rotonda con i presidenti dei 4 parchi siciliani: Giuseppe Arena del parco fluviale dell’Alcantara; Carlo Caputo per il parco dell’Etna e Angelo Merlino per il parco delle Madonie che, con Domenico Barbuzza, affronteranno non solo il tema delle proposte per una nuova stagione dei parchi in Sicilia, ma anche le esigenze connesse al rilancio.

Le conclusioni saranno affidate agli assessori regionali Bernardette Grasso e Salvatore Cordaro. “Una giornata celebrativa –commenta il presidente Barbuzza – dedicata in primis ai dipendenti dell’Ente parco ma anche alla programmazione sostenibile a livello locale e regionale”.