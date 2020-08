Catania: accerchiano giovane con colli di bottiglia per lo smartphone, un arresto

Erano in tre, tutti stranieri e con in mano colli di bottiglia in vetro avevano minacciato un giovane che transitava lungo via Sangiuliano a Catania per rubargli il telefono cellulare. Uno dei tre, un gambiano pregiudicato e irregolare sul territorio italiano, Abdulaziz Sannu, 23 anni, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato.

I fatti si sono verificati poco prima delle 4 di questa mattina. Il denunciante era riuscito a descrivere dettagliatamente uno dei tre malviventi. Una descrizione talmente precisa che gli agenti delle volanti sono riusciti a scovare l’individuo immediatamente.

Sannu alla vista degli agenti ha cercato di scappare e poi una volta raggiunto ha ingaggiato con loro una colluttazione che non poteva che concludersi con il suo arresto. Addosso all’uomo, riconosciuto dalla vittima, sono state trovate diverse dosi di marijuana pronte per la vendita e 75 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Il giovane gambiano è stato arrestato per la rapina. Sono in corso le ricerche degli altri suoi due complici. Per lui, invece, si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza.