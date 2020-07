Adrano (Ct): scoperta officina abusiva grazie a Youpol

Nuovo successo per l’applicazione della polizia di Stato Youpol grazie alla quale è stata scoperta e sequestrata un’officina abusiva ad Adrano, centro in provincia di Catania.

Un uomo di 52 anni è stato denunciato per truffa aggravata e gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi. L’adranita, bracciante agricolo in un’azienda, durante il periodo di pausa dell’attività agricola, aveva messo su un’officina nonostante percepisse l’indennità di disoccupazione.

Precedente 1 di 5 Successivo

Dopo la segnalazione su YouPol il personale di polizia ha sorpreso l’uomo mentre riparava un’auto. Dal controllo è emerso che il 52enne, oltre a conseguire ingiustamente l’indennità di disoccupazione, non era neanche iscritto nel registro delle imprese e per questo è stato sanzionato. Nel retro dell’officina è stato trovato materiale di scarto, parti di auto e fusti di olii esausti. L’officina è stata sequestrata e chiusa con sigilli apposti su entrambi gli ingressi.

Sono stati anche sequestrati strumentazioni e attrezzature per l’esercizio dell’attività illecita. È stata sequestrata anche l’auto trovata in riparazione al momento del controllo il cui proprietario è stato sanzionato amministrativamente per essersi avvalso di un’officina non autorizzata per le riparazioni.