Catania: caccia grossa a San Cristoforo, sequestrata droga, un arresto

Cocaina, erba e crack sequestrati e una persona in manette. Si è conclusa così un’operazione di controllo dei Lupi a San Cristoforo, popoloso quartiere di Catania.

Le manette sono scattate ai polsi del 20enne Giovanni Pitarà. Dovrà rispondere di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una breve ma proficua attività info investigativa ha fatto sì che i militari monitorassero il civico 35 di via Santa Maria dell’Aiuto, nel cuore del popoloso quartiere San Cristoforo, teatro di un verosimile fenomeno di spaccio di droga stante il continuo viavai di giovani che effettuavano veloci ingressi all’interno del cortile interno di quella palazzina, allontanandosi poco dopo.

Nella tarda serata di ieri, ulteriormente constatata l’affluenza di clienti, i militari hanno deciso di fare ingresso nel patio ma sono stati visti da Pitarà che si è dato precipitosamente alla fuga. In una borsa all’interno dell’armadio della stanza da letto che conteneva anche 1,5 kg di marijuana di tipo skunk suddivisa in sei buste di plastica, 25 grammi di cocaina, 7 grammi di crack, un foglio di block notes con le indicazioni manoscritte su clienti e somme di denaro incassate dalla vendita della droga, nonché 80 euro in contanti, anch’essa sequestrata perché ritenuta provento dello spaccio. I militari si sono subito attivati nella ricerca di Pitarà, localizzato e arrestato presso la casa della madre, sottoposta ai domiciliari anche lei per reati in materia di droga. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.