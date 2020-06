Bronte (Ct): spacciatore beccato in auto con la droga, arrestato

Il 54enne Salvatore Maio è stato arrestato dai carabinieri della stazione catanese di Bronte per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Nel corso di un posto di controllo effettuato sulla statale 284 nel comune di Bronte i carabinieri hanno imposto l’alt al conducente di una Opel Corsa che, sin da subito, ha evidenziato nervosismo e preoccupazione per l’operato dei carabinieri.

Tale comportamento è stato ben presto compreso dai militari che, in un’intercapedine realizzata nella parte posteriore dell’auto, hanno trovato una busta contenente 120 grammi di marijuana.

Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare sono stati confermati i sospetti dei militari. In casa dell’uomo sono state trovate due piante di cannabis di circa 50 centimetri di altezza, nonché un bilancino di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi per lo spaccio al minuto. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.