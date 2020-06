Messina: blitz dei carabinieri all’ex scuola Foscolo, 1 arresto e 3 denunce

Un arresto e tre persone denunciate. Si è concluso così il blitz dei carabinieri all’interno dell’ex scuola Ugo Foscolo a Messina. Con il supporto dei cani antidroga Zero e Ivan del nucleo cinofili di Nicolosi, i carabinieri hanno effettuato un sevizio di prevenzione e repressione del traffico illecito di droga nell’ex scuola.

È stato arrestato il 22enne F.S. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciando in stato di libertà altre tre persone.

Nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri, dopo aver notato nei giorni precedenti un via vai di ragazzi che entravano nello stabile, uscendo poi con fare sospetto, hanno fatto irruzione nell’immobile effettuando numerose perquisizioni personali e domiciliari.

I controlli hanno avuto esito positivo. Durante le perquisizioni le due unità cinofile impiegate hanno fiutato tre involucri contenenti complessivamente 100 grammi di marijuana e un bilancino di precisione nascosti in un vano luce dello stabile risultato nella disponibilità del 22enne arrestato in flagranza di reato .

Nel corso dello stesso servizio i carabinieri hanno anche denunciato un 18enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; un 20enne già noto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti e una 37enne per ricettazione, in quanto trovata in possesso di circa 15 mila euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Segnalati anche in qualità d assuntori un 22enne del posto e una 37enne. Dopo la convalida dell’arresto, al giovane è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.