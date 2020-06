Capo d’Orlando (Me): lunedì convocato il consiglio comunale

Saranno 12 i punti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Capo d’Orlando, centro tirrenico del messinese, convocato per lunedì prossimo dal presidente Carmelo Galipò in seduta straordinaria. Alle 19,00 nell’aula consiliare Falcone e Borsellino si riuniranno i consiglieri comunali.

Nel corso del pubblico consesso si terrà la surroga del consigliere comunale dimissionario Fabio Colombo. Si affronteranno poi temi legati alla variazione in esercizio provvisorio 2020 al bilancio di previsione finanziario 2019/2021; la regolarizzazione dell’intervento di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo di pubblica incolumità e ripristino del contatore quadro elettrico a seguito di danneggiamento di atti vandalici nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2019 .

Fra i punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del regolamento di disciplina dell’IMU, su proposta del sindaco; l’approvazione del regolamento generale delle entrate tributarie, sempre su proposta del sindaco; approvazione dello schema di convenzione relativo al rilascio del permesso di costruire per la delocalizzazione, previa demolizione di un fabbricato esistente in località San Gregorio e la sua ricostruzione in località Sangari/Runca.

Si discuterà anche una mozione sul regolamento per la realizzazione ed adozione di un put, piano urbano del traffico e di un pup, piano urbano parcheggi, su proposta del presidente del consiglio comunale.

Fra i punti all’ordine del giorno anche la mozione per la redazione di un progetto esecutivo per il completamento della strada di collegamento tra la via Torrente Forno e la Via Bruca, su proposta del presidente del consiglio Galipò.

E, ancora, l’approvazione del regolamento osservatorio permanente per il turismo, su proposta del presidente della II CCP; approvazione del regolamento istituzione servizio di volontariato denominato Nonno vigile e l’approvazione del regolamento dell’ispettore comunale volontario.